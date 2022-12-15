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WhatsApp'ta sohbet bağımlılarının çok sevineceği özellik

WhatsApp yeni yaptığı güncellemeyle birlikte görüntülü sohbetteki katılımcı sayısının 32'ye çıkarıldığını açıkladı.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 11:59
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Whatsapp görüntülü konuşmalarında katılımcı sayısını 32'ye çıkardı

WhatsApp'ta sohbet bağımlılarının çok sevineceği özellik
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Anlık mesajlaşma platformu WhatsApp yeni özelliklerin duyurusu yaptı. Birçok özelliği test eden WhatsApp, 2022 bitimine yaklaşırken kullanıcıları sevindirecek başka bir özelliği de devreye aldığını duyurdu.

Buna göre WhatsApp, aynı anda 32 kişiye kadar görüntülü görüşmenin artık mümkün olduğunu açıkladı. En azından şirket, bu alanda rakip uygulamaları Signal ve Telegram'a bir adım daha yaklaştı.

WHATSAPP ARAMALARI ARTIK 32 KİŞİYİ DESTEKLİYOR

Görüntülü aramalar için katılımcı sayısı dört kat artarak 32'ye yükseltildi. Bunun yanı sıra yine görüntülü görüşmelerde kullanılacak farklı özellikler de uygulamaya eklendi.

İŞTE UYGULAMAYA GELEN ÖZELLİKLER

32 kişilik arama: Sesli aramalarda olduğu gibi artık cep telefonunuzdan 32 kişiye kadar, eskiye göre dört kat daha fazla görüntülü görüşme yapabilirsiniz.
Arama katılımcılarına mesaj gönderin veya sessize alın: Bir katılımcıya uzun basmak, video veya ses beslemesini büyütür ve aramaları devam ettirirken onları sessize almanıza veya ayrı ayrı mesaj göndermenize olanak tanır.
Arama bağlantıları: İster son dakika araması yapın, ister ileri zamana planlayın, bir arama bağlantısını paylaşarak insanları kolayca grup görüşmesine davet edebilirsiniz. 

ARAMA SIRASINDAKİ TASARIM DEĞİŞİKLİKLERİ DE ŞÖYLE

Renkli dalga biçimleri: Artık kamera kapalıyken kimin konuştuğunu kolayca görülebilir.
Görüşme sırasında banner bildirimleri: Yeni birinin bir grup görüşmesine katıldığını görülebililir.
Resim içinde Resim (iOS): Şimdilik beta testindeki bu özellik, yeni yılda kullanıma sunulacak. Simge durumuna küçültülmüş arama içi video ekranı sayesinde arama sırasında diğer çoklu işlevlerinizi de gerçekleştirebileceksiniz.

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