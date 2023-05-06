WhatsApp gruplara yeni bir özellik ekliyor. Gruptaki arkadaşını yöneticiye ispiyonlama

"Yönetici İncelemesi" adı verilen bu özellik, grup üyelerinin belirli mesajları grup yöneticisine rapor etmelerine olanak sağlıyor.

Rapor edilen mesaj, yönetici tarafından incelenecek ve uygun görülmeyen veya grup kurallarını ihlal eden mesajlar, yönetici tarafından grup üyelerinden silinebilecek.

Bu özellik, grup ayarları bölümünde yer alacak ve yalnızca grup yöneticileri tarafından etkinleştirilebilecek.

Grup yöneticileri, gelen şikayetleri inceleyip gerekeni yapabilecekler.

Henüz geliştirme aşamasında olan bu özellik, tamamlandığında tüm Android WhatsApp sürümlerindeki grup yöneticilerinin kullanımına sunulacak.