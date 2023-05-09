WhatsApp’a mesaj düzenleme özelliği. İşte özelliğin detayları

WhatsApp mesajları düzenleme özelliği üzerinde çalışıyor. Yakında özellik kullanıcılara açık olacak.

WhatsApp’a mesaj düzenleme özelliği. İşte özelliğin detayları

Editör: Ayşe Memiş

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a mesajları düzenleme özelliği gelecek. WhatsApp Web Beta’da sohbet ve gruplardaki mesajları düzenlemek için 15 dakikaya kadar zaman olacağı bildirildi. Mesajlar bir kez değil 15 dakika boyunca çok kez değiştirilebilecek.

Ancak mesajın tamamı değil sadece bir iki kelime değişiklik yapılabilecek kadar sınırlandırıldığı da öğrenildi.

WABetaInfo özelliği sosyal medya hesabından duyurdu. Bu özelliğin ileriki zamanlarda kullanıma sunulacağı da bildirildi. Ayrıca özelliğin mobile de gelebileceği iddialar arasında.

WABetaInfo paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

WhatsApp Web beta, kullanıcıların mesajları düzenlemesine izin veren bir özellik kazanıyor! WhatsApp Web Beta programına katılan kullanıcılara sunulan ilk özellik, mesajlarını 15 dakika içinde düzenlemelerine olanak tanıyor!

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