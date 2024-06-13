Whatsapp sohbette QR dönemi başladı. Artık jet hızıyla olacak

Whatsapp yeni güncellemesi ile can sıkıcı bir duruma çözüm seçeneğini sundu. Yeni telefona geçen kullanıcılar eski telefonlarında olan sohbetlerini sunulacak olan QR kod desteği ile hızlı bir şekilde aktarma olanağına sahip olacak.

Geçtiğimiz sene sadece beta kullanıcılarına sunulan bu özellik artık çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmaya başladı.

Cep telefonlarınızı kontrol ettiğinizde bu özelliğin size de sunulmuş olabileceğini bilin. Sohbet aktarmak istediğinizde artık içinden çıkılmaz yedekleme ayarları veya bilgisayar ile kablolu bir şekilde aktarmanıza gerek kalmayacak.

Yeni özellik sadece Android cihazlar arasında değil iPhone ve Android cihazlar arasında da yapılabilecek. Bu özelliği kullanmak için öncelikle WhatsApp’ın en son sürümünün cihazınızda yüklü olduğundan emin olmanız gerekmektedir.

Eski telefonunuzda WhatsApp uygulamasını açarak ayarlar bölümüne giriş yapın. Sohbetlerde sohbetlerinizi transfer edin seçeneğin tıklayan.

Tam burada karşınıza çıkan QR kodunu tara seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Bu seçenek ile QR kodu okuttuğunuzda WiFi Direct ile sohbetleriniz jet hızında yeni telefonunuza geçmiş olacak.