WhatsApp ‘tan süper özellik geliyor. Artık Sesli mesajlar metne dönüşecek

Yeni beta sürümüyle birlikte sesli mesajlar metne dönüştürülebilecek. Böylece kullanıcılar sesli mesajları metin halinde okuyabilecek.

Ayrıca sesli mesajlar içerisinde arama da yapılabilecek.

Dünya genelinde en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, geliştiricileri tarafından sürekli olarak yeniliklerle destekleniyor.

Yeni özellik sayesinde artık kullanıcılar gelen sesli mesajları metne dönüştürebilecek ve mesajları okuyabilecek.

Ayrıca, WhatsApp'ta yapılan aramalarda metinlerin yanı sıra sesli mesajlar da taranabilecek.

Geçtiğimiz haftalarda kullanıma açılan çoklu telefon desteği özelliği de WhatsApp'ın son yeniliklerinden biri olarak öne çıkmıştı.