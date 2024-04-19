WhatsApp yaptığı güncellemeyi iptal etti. Geri adım attı

Kaynak: Haber Merkezi
WhatsApp yaptığı güncellemeyi iptal etti. Geri adım attı
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp yaptığı 'çevrimiçi' ve 'yazıyor...' güncellemesinde geri adım attı. Yaptığı son değişiklikte Çevrimiçi ve yazıyor ifadelerinin ilk harflerini büyütmüştü, şimdi yeniden küçülttü.

WhatsApp, arayüzü güncellemelerini artırarak kullanıcılarına farklı deneyimler yaşatmaya devam ediyor.

Android platformunda büyük değişiklikler yapılması beklenirken, WhatsApp daha geçtiğimiz günlerde bir güncelleme daha yayınlamıştı.

Bu güncelleme ile sohbetlerde karşıdaki kişinin durumunu gösteren “Yazıyor” ve “Çevrimiçi” belirteçlerinin baş harfleri büyük yapılmıştı.

GÜNCELLEME HEMEN FARK EDİLMİŞTİ

Çok büyük bir güncelleme olmasa da bu güncelleme birçok kullanıcının dikkatinden kaçmamıştı.

Bu güncellemenin ardından bazı kullanıcılar memnuniyetini dile getirse de bazıları bu değişikliğin "göz yorgunu" iddia etti ve güncellemenin geri getirilmesini istedi.

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TEKRAR HARFLER KÜÇÜLTÜLDÜ

Bu istek üzerine söz konusu güncelleme yenilendi ve 'Çevrimiçi' ile 'Yazıyor...' belirteçleri tekrar güncellenerek 'çevrimiçi' ve 'yazıyor...' olarak değiştirildi.

Yine bu değişim de dikkatli kullanıcıların gözünden kaçmadı.

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