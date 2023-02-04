WhatsApp için Avatarlar geldi. Detaylar açıklandı

Meta'ya bağlı anlık mesajlaşma platformu WhatsApp’la ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Avatar, şu an WhatsApp’a gelmek için test ediliyor.

WhatsApp için Avatar, bazı kullanıcıların hesabında uzun süredir yer alıyor. Fakat yalnızca Avatar’ın tasarımı yapılabiliyordu. Bu tasarlanan Avatar’lar profil fotoğrafı ya da sohbetler arası mesajlar gibi herhangi bir yerde kullanımı söz konusu değildi.

İZİN VERECEK

WhatsApp, kararlı sürüm için artık Avatar kullanmaya izin verecek. Bu sayede kullanıcıların oluşturduğu Avatar’ları profil fotoğrafı ve sohbetler arasında çıkartma olarak kullanacak.

WhatsApp için Avatar özelliği, tüm kullanıcılar için yayılmaya başlandı. Haftaya kadar büyük oranda herkeste açılmış olacak. WhatsApp üzerinde Avatar kullanmak için uygulamanın güncel olduğundan emin olmak gerekiyor. Aşağıdaki adımları izleyerek ten rengi, göz rengi gibi tercihe bağlı seçeneklerle kişisel Avatar’ı oluşturmak mümkün:

WhatsApp

Ayarlar

Avatar

Avatar Oluşturun.