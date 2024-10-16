WhatsApp'a gelecek yeni özellik belli oldu! Gençler bayılacak

Sosyal medya devi WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmek yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Yapılacak olan son güncelleme ile beraber sohbet teması seçme özelliği, kişiselleştirme olanaklarını artırmış olacak. Bu özellik, kısa bir süre önce iOS platformunda test edilmişti. Şimdi ise ayını özellik Android kullanıcıları için test aşamasına geçtiği aktarıldı.

Yeni özellik, kullanıcıların 20 farklı renk seçeneği arasından sohbet temalarını isteğine göre tercih edebilme hakkı tanıyacak.

Bu sayede her kullanıcı, sohbet ekranlarını kendi zevkine ve tercihine göre düzenleyebilecek. Kullanıcıların, sohbet ekranlarını özelleştirerek daha kişisel bir deneyim yaşamaları, uygulamanın cazibesini artıracağı tahmin ediliyor.

WhatsApp'ın test edilen bu yeni özelliği, ayrıca uygulamanın görsel çekiciliğini de artırarak rekabette bir adım öne geçecek. Kullanıcıların uygulama içindeki deneyimlerini kişiselleştirebilmeleri, özellikle genç kitle arasında oldukça trend olan bir durum haline geldi.

Android kullanıcıları için söz konusu yenilik ne zaman kararlı sürüme geçileceği henüz netleşmedi. Ancak bu özelliğin uygulamaya konuşulmasıyla birlikte WhatsApp’ın kullanıcıları arasında memnuniyetin artması beklentiler arasında yer alıyor.