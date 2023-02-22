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WhatsApp'a haberler özelliği ekleniyor

WhatsApp, haber bülteni aracı üzerinde çalıştığını duyurdu. Uygulamanın bazı kullanıcılara aktif edildiği bilinirken bazı kullanıcılarda ise henüz aktif edilmediği belirtildi. Peki özellik ne işe yarayacak ve nasıl kullanılacak? İşte detaylar...

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 14:57
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WhatsApp'a özel bülten aracı ekleyecek

WhatsApp'a haberler özelliği ekleniyor
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Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu olan WhatsApp, uygulamaya bir “özel bülten aracı” ekleyeceğini duyurdu.

WhatsApp şu anda mesajları aynı anda birden fazla kişiye gönderme özelliğine de sahiptir. Haber bülteni ile ilgili mevcut düşünce ise bu kullanım alanını daha da genişletecek gibi aktarıldı. WhatsApp ile ilgili değişiklikleri tespit eden WaBetaInfo, bu özellik için “bilgi yaymak için birden çoğa bir araç olacağını” söyledi.

WhatsApp, haber bültenleri sayesinde kullanıcıların uygulamada daha fazla zaman geçirmesi de sağlayacak. Söz konusu yenilikle ilgili çok fazla detay yer almıyor. Ancak WaBetaInfo, kodu tarayarak ulaştığı bu ipuçları sayesinde aracın şimdilik geliştirme aşamasında olduğunu ifade etti.

Söz konusu yeni araçla ilgili olarak WhatsApp tarafından ise herhangi bir açıklama gelmedi. Bundan dolayı da yeni araçla ilgili değişiklikler meydana gelebilir. Ayrıca platform haber bülteni ile ilgili fikrini değiştirip projeyi kaldırma ihtimalinin de olduğu ifade edildi.

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