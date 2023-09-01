WhatsApp'ın yeni tasarımı ortaya çıktı

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın arayüzü yenileniyor. İşte WhatsApp'ın yeni tasarımı…

WhatsApp'ın yeni tasarımı ortaya çıktı

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, yenilenen arayüz, WhatsApp beta programına dahil olan bazı Android telefon kullanıcılarının karşısına çıktı. WhatsApp, yıllar sonra büyük bir tasarım değişikliğine gidiyor.

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WhatsApp’ın yeni kullanıcı arayüzü, güncellenmiş Materyal 3 tasarımına sahip öğeleri içeriyor. Uygulamanın üst çubuğu artık tamamen beyaz, diğer kullanıcı arayüzü öğeleri WhatsApp logosunda kullanılan tonda yeşil renkte.

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Üstte farklı yazı tipinde WhatsApp yazısı görülüyor. Yeni tasarımda da gezinme çubuğunun yeri değişmiyor.

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