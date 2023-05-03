WhatsApp’ta GIF’lerle ilgili müthiş özellik

WhatsApp’ta GIF’ler artık otomatik olarak oynatılacak. İşte ayrıntılar…

WhatsApp’ta GIF’lerle ilgili müthiş özellik

Editör: Ayşe Memiş

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a son zamanlarda sık sık güncellemeler ve özellikler geliyor.

Yeni güncellemede GIF’ler artık otomatik olarak oynatılacak.

Önceden animasyonu oynatmak için GIF'e dokunulması gerekiyordu.

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Kullanıcılar artık yeni güncellemeyle GIF’ı oynatmak için dokunmasına artık gerek kalmıyor.

GIF'leri otomatik olarak oynatma özelliği, Android için WhatsApp beta'nın en son güncellemesini Google Play Store'dan yükleyen bazı beta test kullanıcıları tarafından kullanılabilir ve önümüzdeki günlerde daha da fazla kişiye yayılacak.

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