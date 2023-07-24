WhatsApp'ta gruplarla ilgili bomba özellik. Artık bu da yapılabilecek

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, mesajlaşma uygulaması WhatsApp, beta sürümünde yeni özellikler test etmeye devam ediyor.

WhatsApp'ta 15 kişiye kadar seçtiğiniz kişilerle grup araması başlatılabilecek.

Sadece 7 kişiye kadar bir grup araması başlatmak ve grup araması başlatıldıktan sonra ek katılımcılar eklenebilmekteydi. Artık bu durum değişiyor.

Android için en son WhatsApp beta güncellemesi 2.23.15.14 ile kullanıcılar artık 15 kişiye kadar grup araması başlatabilir. Aynı değişiklikler, iOS için WhatsApp beta 23.15.1.70 sürümünde de kullanıma sunuldu.

Bazı beta test kullanıcıları bir grup görüşmesi oluştururken kolayca 15 kişiye kadar seçim yapabilir.