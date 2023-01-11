WhatsApp tasarımı değişiyor. Süreli mesajlar bölümünde yenilik

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, WhatsApp, Süreli Mesajlar bölümünün arayüzünü baştan aşağı değiştiriyor.

WABetaInfo, dün paylaştığı blog yazısında WhatsApp arayüzünün değiştiğini açıkladı.

Bu arayüz değişikliğiyle beraber ek olarak platforma yeni özellikler de eklendi. Yenilikler şu anda test aşamasında bulunuyor.

ZAMAN SİMGESİ

Anlık haberleşme platformunun bu bölümünde şu anda içinde içerisinde zamana karşılık gelen bir saat simgesi yer alıyor.

Yeni tasarlanan WhatsApp arayüz görselinde bu zaman simgesi daha küçük hale getirilmiş ve yuvarlak alanın içine yer alıyor. Simgenin alt kısmında ise Süreli Mesajlar için “Daha fazla gizlilik için seçtiğiniz süreden sonra sohbetten herkes için yeni mesajlar kaybolacaktır. Sohbet katılımcıları bunu açtığınızı görecekler.” şeklinde kullanıcılarına bilgi mevcut.

AKİF ETMEK MÜMKÜN OLACAK

Yeni WhatsApp arayüzünde alt kısımda ise Süreli Mesajlar’ın açılıp kapanabileceği ve ek olarak zamanlanabileceği kısım var. Bir altında ise WhatsApp kişilerinde Süreli Mesajlar özelliğini aktif etmek için yeni bir alan yer alacak. Bu alan sayesinde birden fazla kişiyi kolayca Süreli Mesajlar için aktif etmek mümkün olacak.