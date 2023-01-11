11 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • WhatsApp tasarımı değişiyor. Süreli mesajlar bölümünde yenilik

WhatsApp tasarımı değişiyor. Süreli mesajlar bölümünde yenilik

WhatsApp’ta süreli mesajlar bölümünde arayüz değişikliği yapılacak. İşte detaylar...

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 09:51
Takip Et

WhatsApp'ta süreli mesajlar bölümünde yenilik. Arayüz değişiyor

WhatsApp tasarımı değişiyor. Süreli mesajlar bölümünde yenilik
+
Aa
-

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, WhatsApp, Süreli Mesajlar bölümünün arayüzünü baştan aşağı değiştiriyor.

WABetaInfo, dün paylaştığı blog yazısında WhatsApp arayüzünün değiştiğini açıkladı.

Bu arayüz değişikliğiyle beraber ek olarak platforma yeni özellikler de eklendi. Yenilikler şu anda test aşamasında bulunuyor. 

ZAMAN SİMGESİ

Anlık haberleşme platformunun bu bölümünde şu anda içinde içerisinde zamana karşılık gelen bir saat simgesi yer alıyor.

Yeni tasarlanan WhatsApp arayüz görselinde bu zaman simgesi daha küçük hale getirilmiş ve yuvarlak alanın içine yer alıyor. Simgenin alt kısmında ise Süreli Mesajlar için “Daha fazla gizlilik için seçtiğiniz süreden sonra sohbetten herkes için yeni mesajlar kaybolacaktır. Sohbet katılımcıları bunu açtığınızı görecekler.” şeklinde kullanıcılarına bilgi mevcut.

AKİF ETMEK MÜMKÜN OLACAK

Yeni WhatsApp arayüzünde alt kısımda ise Süreli Mesajlar’ın açılıp kapanabileceği ve ek olarak zamanlanabileceği kısım var. Bir altında ise WhatsApp kişilerinde Süreli Mesajlar özelliğini aktif etmek için yeni bir alan yer alacak. Bu alan sayesinde birden fazla kişiyi kolayca Süreli Mesajlar için aktif etmek mümkün olacak.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
1
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
2
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
3
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
4
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿Erken seçim için tarih verildi. Cumhur İttifakı'ndan seçim açıklaması
5
﻿Erken seçim için tarih verildi. Cumhur İttifakı'ndan seçim açıklaması
﻿Erken seçim için tarih verildi. Cumhur İttifakı'ndan seçim açıklaması
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
6
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
﻿Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?
7
﻿Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?
﻿Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?
﻿Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı
﻿Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı
﻿Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı
﻿Tekirdağ’da feci kaza. 79 yaşındaki adam hayatını kaybetti
﻿Tekirdağ’da feci kaza. 79 yaşındaki adam hayatını kaybetti
﻿Tekirdağ’da feci kaza. 79 yaşındaki adam hayatını kaybetti
﻿İzmir Torbalı Personel özel güvenlik 48 işçi alacak
﻿İzmir Torbalı Personel özel güvenlik 48 işçi alacak
﻿İzmir Torbalı Personel özel güvenlik 48 işçi alacak
﻿Bingöl Kiği SYDV geçici personel alacak
﻿Bingöl Kiği SYDV geçici personel alacak
﻿Bingöl Kiği SYDV geçici personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.