Whatsapp’tan kullanıcılara uyarı: Sakın dikkate almayın

Editör: Ayşe Memiş

Sosyal medya dolandırıcılığı her geçen gün artıyor.

WABetaInfo dolandırıcılara karşı fotoğraf paylaşarak uyardı.

WhatsApp hesap yasaklarını kaldırabileceğini söyleyen kişilere, hesaplara inanmamanız gerektiğini vurguladı.

Kullanıcıları bu konuda uyaran WABetaInfo bu tür hesaplar ve hizmetelere güvenilmemesini söyledi.

Bu tür hesapların dolandırıcı olduğu ve para çaldıklarını açıkladı.

WABetaInfo’nun paylaşımı şu şekilde:

hesabınızdan (veya herhangi bir hesaptan) yasağı kaldırabileceğini iddia eden kişi veya hizmetlere lütfen güvenmeyin.

Dolandırıcılar ve paranızı çalacaklar.