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İngiliz siyasiler WikiLeaks'in kurucusu için harekete geçti

İngiltere'de siyasiler, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange aleyhindeki iade işlemlerinin durdurulması konusunda ABD'ye çağrı yaptı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 17:12
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WikiLeaks'in kurucusu için İngilizlerden çağrı

İngiliz siyasiler WikiLeaks'in kurucusu için harekete geçti
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İngiltere'de çok sayıda parlamenter, bağımsız milletvekili ve Lordlar Kamarası üyesi, ABD Adalet Bakanı Merrick Garland'a yazdıkları mektupta, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange aleyhindeki iade işlemlerinin durdurulması çağrısında bulundu.

İngiltere'de 30'u aşkın parlamenter, bağımsız milletvekili ve Lordlar Kamarası üyesinin, Amerikalı Bakan Garland'a yazdıkları mektupta, 11 Nisan'ın, Assange'ın, ABD'ye iadesine ilişkin kararı beklediği Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'nde tutuklu bulunmasının dördüncü yıl dönümü olduğu hatırlatıldı.

Mektupta, Assange'ın iade kararının gazetecilik üzerinde dehşet verici bir etki yaratacağı ve diğer gazeteciler ile medya kuruluşları için tehlikeli bir emsal teşkil edeceği uyarısında bulunuldu.

Ayrıca bunun, ABD'nin ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü konusundaki itibarını zedeleyeceğinin altı çizilen mektupta, Assange'a yönelik iade işlemlerinin durdurulması ve Assange'ın vatandaşı olduğu Avustralya'ya dönmesine izin verilmesi çağrısı yapıldı.

İngiliz milletvekillerine, ABD, Avustralya, Meksika ve Brezilya'dan milletvekilleri de destek vererek Assange'ın iade işlemlerin durdurulmasını talep etti.

ASSANGE DAVASINDA NE OLMUŞTU?

Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayımlamıştı.

The Guardian, Le Monde, Der Spiegel, El Pais ve New York Times da "Cablegate" adı altında bu belgeleri kamuoyuna sunmuştu.

Assange, Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'ne konulmuştu.

Mahkeme, 50 hafta hapse mahkum edilen Assange'ın iade talebi çerçevesinde cezasını tamamladıktan sonra da tutuklu kalmasına karar vermişti.

Duruşmaların ardından 4 Ocak 2021'de Assange'ın intihar riskinin yüksek olması ve ABD hapishanesinde özel idari önlemlere tabi tutulması, özellikle de istihbarat topluluğunun kendisine düşman olması nedeniyle "gerçek bir risk altında" olduğu savunularak ABD'nin iade talebi reddedilmişti.

ABD, karara itiraz ederek WikiLeaks kurucusunun yüksek güvenlikli hapishanelerde tutulmayacağı ve hapis cezasını Avustralya'da çekebileceği taahhüdünde bulunmuştu.

Yüksek Mahkeme 10 Aralık 2021'de, verilen teminatları yeterli bularak alt mahkemenin kararını bozmuş ve Assange'ın ABD'ye iade edilebileceğine hükmetmişti.

Bunun üzerine Assange'ın savunma ekibi, davayı Yargıtaya taşımak için Yüksek Mahkemeye izin başvurusunda bulunmuş ancak 14 Mart 2022'de başvuru reddedilmişti.

Westminster Sulh Ceza Mahkemesinin 20 Nisan 2022'de iadeye hükmetmesiyle İçişleri Bakanı Priti Patel 17 Haziran'da Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararını imzalamıştı.

Assange'ın avukatları da 1 Temmuz 2022'de karara ilişkin Yüksek Mahkemeye itiraz başvurusunda bulunmuştu. (AA)

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