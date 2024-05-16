WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange cezaevinden çıkabilir

Düzenleme: Kaynak: AA
WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange cezaevinden çıkabilir
Gizli belgeleri yayınlamak suçuyla 5 yıldır İngiltere’de tutuklu bulunan WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’nin cezaevinden çıkabileceği belirtildi.

İnsan hakları aktivisti ve avukat Stella Assange, eşinin ABD'ye iade davası öncesinde İngiltere'de yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Belmarsh Cezaevi'nde tutulan eşinin durumunu değerlendiren Assange, "Karar duruşmasına sadece 5 gün kaldı ve şu anda oldukça baskı altında. Uykusuzluk gibi sorunlar yaşıyor" dedi.

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YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİNDE BULUNACAĞIZ
Önümüzdeki pazartesi günü görülecek dava hakkında konuşan Assange, "Julian'ın serbest kalma ihtimali var. Bu nedenle olumlu sonuçlara odaklanıyoruz. Ancak eğer Julian kaybederse İngiltere'nin iade edeceğini unutmamak önemli. İngiltere'deki iç hukuk yolları tükenmiş durumda. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurup yürütmeyi durdurma talebinde bulunacağız" şeklinde değerlendirmede bulundu.

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Assange, AİHM kararının İngiltere için bağlayıcı olacağını vurgulayarak, "Eğer yürütmeyi durdurma kararı verilirse, Julian ya cezaevinde kalabilir ya da serbest bırakılabilir" açıklamasını yaptı.

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