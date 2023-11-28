Wilders’in Filistinlileri Ürdün’e yerleştirme planını Arap dünyası kınadı

İsrail ile HAMAS arasında devam eden savaşta Filistinli sivillerin geleceği merak konusu. Yerlerinden edilme endişesi yaşayan Filistinliler hakkında bir çok plan düşünülürken, Hollanda’da geçtiğimiz hafta seçimlerden en çok oyu alan aşırı sağcı lider Wilders, ‘‘sivil halkı Ürdün’e yerleştirelim’’ çağrısında bulundu.

Ürdün, Filistin Yönetimi ve Arap Birliği de Geert Wilders'in Filistinlilerin Ürdün'e yerleştirilmesi yönündeki açıklamalarını kınadı.

Wafa Haber Ajansı’nın haberine göre Filistin Yönetimi, Wilders’in açıklamalarını "halkımıza yönelik saldırıyı artırmaya yönelik bir çağrı ve onların işlerine ve geleceklerine bariz bir müdahale" olarak nitelendirdi.

Arab News'in haberine göre ise Ürdün ayrı bir kınama yayınladı ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Yemen ve Arap Birliği de benzer şekilde kınama yayınladı.

BAE'nin Hollanda büyükelçiliği de sosyal medya paylaşım sitesi X'te şunları yazdı: "Hollandalı parlamenter Geert Wilders'in yaptığı sorumsuz açıklamaları, Ürdün Haşimi Krallığı'nın iç işlerine müdahale olarak kabul ediyor, reddediyor ve kınanıyoruz."

Popülist ve İslam karşıtı aşırı sağcı bir politikacı olan Özgürlük Partisi'nin (PVV) lideri Wilders, İsrail'e verdiği sıkı destekle tanınıyor. Son birkaç yıldır İsrail'in Batı Şeria'da yerleşim kurma hakkını savunan Wilders, Ürdün'ün Filistin olduğu fikrini sık sık yineleyerek Filistinliler ile İsrail arasındaki anlaşmazlığın Filistinlilerin yerlerinden edilmesi yoluyla çözülebileceğini öne sürüyor.