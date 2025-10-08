Galatasaray'ın yeni transferlerinden Wilfried Singo, şimdiden önemli takımların ilgisini çekmeyi başardı. Wilfried Singo, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında performansı ile takımın kilit ismi olarak öne çıkarken İngiliz kulüpleri de başarılı oyuncu için harekete geçebilir.

PREMIER LİG EKİPLERİ WILFRIED SINGO İÇİN TEKLİF YAPABİLİR

Kontratında ilk yıl için 60 milyon euroluk çıkış maddesi bulunan Singo'yu, Liverpool hemen incelemeye aldı. 24 yaşındaki oyuncu için sonraki maçları takip etme ve raporlanması kararı alan Liverpool'un yanı sıra Everton, Bournemouth ve Brighton'ın da Singo'yu takip ettiği kaydedildi.