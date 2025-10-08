Süper Lig devi Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Al-Nassr'dan kiralanan ancak sakatlanmasının ardından bir süredir forma giyemeyen Jhon Duran'ın takımdaki geleceği ile ilgili sürpriz bir adım atıldı.

JHON DURAN'IN MENAJERİ GELDİ

Sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe’nin yeteri kadar kullanamadığı Jhon Duran’ın menajeri, geçtiğimiz günlerde İstanbul’a geldi. Yıldız futbolcunun menajeri, hem oyuncuyla hem de futbolcunun geleceği konusunda sarı-lacivertli yönetimle görüştü.

Duran’ın ağrılarının, ligin ikinci yarısında da oynamasına engel olması durumunda devre arasında yolların ayrılabileceği de vurgulandı.