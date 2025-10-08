Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu için dikkat çeken bir açıklama geldi. Kanarya'nın 22.5 milyon euroya kadrosuna kattığı milli futbolcunun TFF'ye bildirilen maaşının 1907 TL olduğu öne sürülmüştü.

Kerem ile yapılan tüm ticari anlaşmanın ise eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi'ye ait holding ile yapıldığı aktarıldı.

MURAT ÖZBOSTAN AÇIKLADI

Kerem Aktürkoğlu transferiyle ilgili Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi geldi.

Özbostan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesiyle ilgili bir süredir oldukça fazla iddia var. Milli oyuncu için F.Bahçe iki sözleşme yapmış. Biri asgari ücreti kapsayan ve TFF'ye yollanan muvakale, diğeri ise eski F.Bahçe yöneticisi Hakan Safi'nin yaptığı ve şirketini kapsayan yıllık 8 milyon 750 bin Euro (Vergi ve menajer ücreti dahil) olan sözleşme..

İki ayrı mukaveleyle ilgili UEFA, çıkan haberlerden dolayı TFF'den bilgi istemiş! TFF ise konuyla ilgili bir değerlendirme yaparken, F.Bahçe de uluslararası bir hukuk bürosundan görüş istemiş.

Peki ne olacak? Konu TFF'nin masasında. En kötü senaryoda Kerem 4 ila 12 maç ceza alma riski ile karşı karşıya.."