Wimbledon'da dev eşleşme

Kaynak: Haber Merkezi
Wimbledon'da dev eşleşme

Son şampiyon Carlos Alcaraz ile Rus Daniil Medvedev, Wimbledon'da yarı finalde eşleşti.

Wimbledon Tenis Turnuvası’nda heyecan dorukta...

Erkekler kategorisinde 3 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz ve 5 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, yarı finale çıkmayı başardı. İngiltere'nin başkenti Londra’daki bu prestijli turnuvada, tekler çeyrek final maçlarıyla devam edildi.

Daniil Medvedev, dünya 1 numarası Jannik Sinner ile zorlu bir mücadele verdi. 4 saat süren maçın galibi Medvedev oldu. Setlerdeki skorlar 6-7, 6-4, 7-6, 2-6 ve 6-3 şeklindeydi.

Geçen yılın şampiyonu Carlos Alcaraz ise Tommy Paul karşısında üstün bir performans sergiledi ve maçı 3-1 (5-7, 6-4, 6-2, 6-2) kazanarak yarı finalde Medvedev’in rakibi oldu.

Kadınlarda da büyük heyecan yaşanıyor.

37. sıradaki Donna Vekic, elemelerden ana tabloya yükselen dünya 123. sırasındaki Lulu Sun’u 2-1 (5-7, 6-4, 6-1) yenerek kariyerinin ilk grand slam yarı finaline adını yazdırdı.

Aynı zamanda Fransa Açık’ta kariyerinin ilk grand slam finalini oynayan Jasmine Paolini (7), Emma Navarro’ya (19) karşı 2-0’lık (6-2, 6-1) galibiyetle Vekic ile eşleşti.

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