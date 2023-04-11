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Windows 11 mobil cihazlara geliyor. İşte özelliğin tasarımı

Windows 11 mobile sunulursa bir çok işlem akıllı telefonlardan gerçekleştirilebilir.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 10:26
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Windows 11 mobile gelecek mi

Windows 11 mobil cihazlara geliyor. İşte özelliğin tasarımı
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Konsept yaratıcısı AR 4789, Windows 11 işletim sistemini akıllı telefonlara göre tasarladı. Android ve iOS’un özelliklerini birleştiren tasarımı paylaşan AR 4789, tasarımda klasik Windows çizgisinden sapmadı. Konsept çiziminde sekmeli Dosya Gezgini ve kişiselleştirme seçenekleri ön plana çıktı.

WINDOWS 11 MOBİLE GELİRSE HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAK

Windows 11 mobil sürümü başlıca bir görev çubuğu ve Başlat menüsünden oluşacak. Windows 11’de yer alan sekmeli Dosya Gezgini, kişiselleştirme seçenekleri, Karanlık Mod, Bildirim Merkezi, Hareket kontrolleri de yer alacak.

Tasarımda bir de, Windows 11’in masaüstü sürümüne benzer şekilde, farklı ara yüzler arasında gezinmek olacak. Windows 10 ile hayatımıza giren çoklu masaüstü desteği, iş ve kişisel kullanım için uygulamaları ayırmada oldukça faydalı hale gelecek.

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