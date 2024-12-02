Gaming performansı Windows 10 mu 11 mi daha başarılı?

Windows 10, 22H2 güncellemesiyle büyük yeniliklerini sonlandırmışken, yalnızca güvenlik güncellemeleriyle destekleniyor ve bu destek Ekim 2025’te sona erecek. Windows 11 ise her ay birden fazla güncelleme ve yıllık büyük özellik güncellemeleriyle kullanıcılarını desteklemeye devam ediyor. Son olarak, Windows 11’in 24H2 sürümüyle AMD Ryzen işlemciler için performansı artıran bir yama sunuldu.

Windows 11’in bu yaması, Ryzen işlemcili sistemlerde oyun performansını önemli ölçüde artırırken, Windows 10 bu gelişmeden mahrum kaldı. Özellikle Ryzen 7 7800X3D ve Ryzen 7 9800X3D gibi işlemcilerle yapılan testler, yeni BIOS ve AGESA güncellemeleriyle birlikte performans farklarını netleştirdi.

HVCI VE GÜVENLİK AYARLARININ ROLÜ

Windows 10 ve Windows 11 arasındaki temel farklardan biri, güvenlik özelliklerinin varsayılan ayarları. HVCI (Hypervisor-Protected Code Integrity) Windows 10’da varsayılan olarak kapalıyken, Windows 11’de açık geliyor. Bu özellik, sistemin kötü amaçlı yazılımlara karşı daha iyi korunmasını sağlıyor ancak performansı etkileyebiliyor.

Testlerde, HVCI’nin kapalı olduğu Windows 10 ile açık olduğu Windows 11 arasındaki farklar incelendi. Özellikle Cyberpunk 2077 gibi performans açısından hassas oyunlarda, HVCI’nin açık olduğu durumlarda Windows 11’in daha düşük kare hızları sunduğu görüldü. Ancak 24H2 güncellemesiyle, bu performans kaybı büyük ölçüde azaldı ve Windows 11 artık HVCI’nin kapalı olduğu durumlarla neredeyse aynı performansı sunabiliyor.

GENEL PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Standart ayarlarda, Windows 10 hala Windows 11’den bir adım önde görünse de, bu fark giderek küçülüyor. Özellikle Ryzen işlemciler için optimize edilmiş yamalar ve BIOS güncellemeleri, Windows 11’in oyun performansını önemli ölçüde artırdı.

Sonuç olarak, Windows 11’in sunduğu güvenlik özelliklerinden ödün vermeden oyun oynamak artık mümkün. Ancak yüksek hassasiyet gerektiren senaryolarda, kullanıcıların manuel ayarlamalarla sistemlerini optimize etmeleri gerekebilir. Gelecekteki güncellemelerle bu farkların tamamen kapanması bekleniyor.

Windows 11, oyun tutkunlarının yeni gözdesi oldu