Windows 11'de BitLocker aktif hale geliyor

Önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak 24H2 sürümünü temiz bir şekilde yüklerseniz, bir Microsoft hesabıyla ilk kez oturum açtığınızda veya bir cihaz kurduğunuzda cihaz şifrelemesi varsayılan olarak etkinleştirilek.

Aygıt şifrelemesi, Windows yükleme sürücüsünde BitLocker şifrelemesini otomatik olarak etkinleştirerek ve kurtarma anahtarını bir Microsoft hesabına veya Entra Kimliğine yedekleyerek Windows makinelerinin güvenliğini artırmak için tasarlanmıştır.

Windows 11 sürüm 24H2'de Microsoft, otomatik cihaz şifrelemesi için donanım gereksinimlerini azaltıyor ve bunu Windows 11'in Home sürümünü çalıştıranlar da dahil olmak üzere çok daha fazla cihaza açıyor. Cihaz şifrelemesi artık Donanım Güvenlik Testi Arayüzü (HSTI) veya Modern Bekleme gerektirmiyor ve güvenilmeyen doğrudan bellek erişimi (DMA) veri yolları/arayüzleri algılansa bile şifreleme etkinleştirilecek.