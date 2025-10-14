Microsoft, Windows 10 için desteğini bugün sona erdiriyor. Böylece Windows 10 kullanıcıları artık güvenlik güncellemesi gibi kritik güncellemeleri alamayacak. Bu durum bazı dış tehditlere karşı bilgisayarları savunmasız duruma sokabilir.

KULLANCILAR BUNDAN SONRA NE YAPACAK?

BBC’de yer alan habere göre, Microsoft aslında kişisel kullanıcılara iki seçenek sunuyor: Windows 11'e güncelleyin ya da 12 ay boyunca genişletilmiş güvenlik güncelleştirmelerini almak için kaydolun.

Bunlar bilgisayar ayarlarının "Gizlilik ve Güvenlik" bölümünden yapılabiliyor.

Windows 11 için uygun bilgisayarlara sahip olan kişiler ücretsiz olarak yükseltme yapabiliyor.

Hemen yükseltme yapmak istemiyorsanız veya cihazınız Windows 11 için çok eskiyse, en önemli güvenlik güncellemelerini Ekim 2026'ya kadar devam ettirecek bir programa kaydolabilirsiniz.

Genişletilmiş Güvenlik Güncellemeleri (ESU) adlı bu programda herhangi bir teknik destek veya diğer yazılım güncellemeleri yer almıyor

Avrupa Ekonomik Alanı'nda yaşayanlar bu programa ücretsiz kayıt yaptırabilecek.

Diğer kullanıcılarınsa buna ücretsiz kaydolabilmesi için Windows 10'un en son güncellemelerini almaları, bir Microsoft hesabına sahip olmaları ve bilgisayar ayarlarını yedeklemeleri gerekiyor.

Aksi takdirde, ESU'ya erişmek için 30 dolara denk bir ücret ödemeleri veya 1.000 Microsoft Rewards puanı kullanmak gerekiyor gerekir.

Windows 10 kullanan ticari kuruluşlar içinse bu, cihaz başına yaklaşık 60 dolara mal olacak.

Ücretler ülkeden ülkeye bir miktar farklılık gösterebiliyor.