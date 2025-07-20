Wipha Tayfunu nedeni ile en yüksek fırtına uyarısı!

Kaynak: AA
Wipha Tayfunu nedeni ile en yüksek fırtına uyarısı!

Wipha Tayfunu nedeniyle Hong Kong'da en yüksek fırtına alarmı verildi. Kentte liman ve hava trafiği durdurulurken yüzlerce uçuş iptal edildi, feribot seferleri askıya alındı.

Wipha Tayfunu nedeniyle Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde en yüksek seviye olan T10 fırtına uyarısı verildi.

Çin basınındaki haberlere göre Hong Kong Gözlemevi, rüzgar hızının saatte 118 kilometreyi aşabileceğini bildirdi.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Gözlemevi, Hong Kong'da en yüksek seviye olan T10 uyarısının en son 2023'te verildiğini açıkladı. Kentte liman ve hava trafiği durdurulurken yüzlerce uçuş iptal edildi, feribot seferleri askıya alındı.

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Yetkililer, deniz seviyesinin yükselmesi ve şiddetli yağışlar sebebiyle su baskınlarına karşı uyarıda bulundu, kent sakinlerinden evlerinde kalmaları istendi.

Wipha Tayfunu'nun Hong Kong'un yanı sıra Çin ana karasında da etkili olması bekleniyor.

Çin Meteoroloji İdaresi, güneydeki Guangdong eyaletini etkisine alacağı öngörülen tayfun dolayısıyla 4 aşamalı uyarı sisteminin ikinci en yüksek seviyesi olan "turuncu alarm" ilan etti.

İdare, kıyı bölgelerinde toprak kaymaları ve sel riskine karşı hazırlık yapılması gerektiği uyarısında bulundu.

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