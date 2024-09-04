Wizz Air, Ağustos ayında rekor kırdı

Rekor, Pratt & Whitney'in GTF motorlarını kullanan uçakların uçuşlarının durdurulması nedeniyle kapasite düşmesine rağmen yaşanması şirketi yetkililerini ayrıca sevindirdi.

Wizz, geçen yılın aynı dönemine göre %0,4 düşen uçuş kapasitesine rağmen, geçen yılın aynı dönemine göre %94,1 olan doluluk oranını %95,4 artırarak ay boyunca 6,2 milyon yolcu taşıdı.