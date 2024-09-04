Wizz Air, Ağustos ayında rekor kırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Wizz Air, Ağustos ayında rekor kırdı

Macaristan merkezli düşük maliyetli havayolu şirketi Wizz Air, Ağustos ayında yolcu sayısında %1'lik artış bildirerek yeni bir rekor kırdı.

Rekor, Pratt & Whitney'in GTF motorlarını kullanan uçakların uçuşlarının durdurulması nedeniyle kapasite düşmesine rağmen yaşanması şirketi yetkililerini ayrıca sevindirdi.

Wizz, geçen yılın aynı dönemine göre %0,4 düşen uçuş kapasitesine rağmen, geçen yılın aynı dönemine göre %94,1 olan doluluk oranını %95,4 artırarak ay boyunca 6,2 milyon yolcu taşıdı.

Motor üreticisi Pratt & Whitney, geçen yıl Airbus A321'lere takılan turbofan motorlarının, potansiyel olarak arızalı yüksek basınç türbini ve kompresör diskleri açısından incelenmesi gerektiğini belirterek, havayolları için küresel tedarik sorununu daha da kötüleştirdi.

wizz-air.jpg

Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sivas Kongresi mesajı
Erdoğan’dan Sivas Kongresi mesajı
Nihal Candan adliyeye beyazlar içinde geldi. Neyi ima etti
Nihal Candan adliyeye beyazlar içinde geldi. Neyi ima etti
Yakıt deposunda uyuşturucu ticareti
Yakıt deposunda uyuşturucu ticareti
Sarar mağazalarında grev 7. gününde: "Asgari ücretle çalışmak hayatı çekilmez kılıyor"
Sarar mağazalarında grev 7. gününde
Kanglı kültürüne ait eserler bulundu. Türk tarihini değiştiren keşif
Kanglı kültürüne ait eserler bulundu. Türk tarihini değiştiren keşif