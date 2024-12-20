Wladimir Klitschko ringlere dönüşü hakkında konuştu

Eski ağır siklet şampiyonu Wladimir Klitschko'nun ringe geri dönme ihtimali, son dönemde spor dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ancak, 48 yaşındaki Klitschko, bu konuda yaptığı açıklamalarda geri adım atarak, geri dönüş planlarını yeniden değerlendirdi. Başlangıçta, 2015 yılında kariyerine son veren bir mağlubiyetin ardından ringden uzak kalan Klitschko, “Bir sonraki zorluğu kabul etmeye hazırım” diyerek geri dönüş sinyali vermişti.

KLİTSCHKO'NUN AÇIKLAMALARI

Eski şampiyon, Almanya’nın Münchener Abendzeitung gazetesine verdiği röportajda, boksun kendisi için her zaman "amaçlarına ulaşmak için bir araç" olduğunu vurguladı. Klitschko, "Boks bana, her zaman zorluklarla yüzleşmeye hazır bir dövüşçü yaptı. Ringde, hayatta ve cephede mücadele etmek bana öğretildi," şeklinde duygusal bir açıklamada bulundu. Ancak bu açıklamalarının ardından, 19 Aralık'ta sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımla, geri dönüşle ilgili spekülasyonları yatıştırdı. Klitschko paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Son zamanlarda olası bir geri dönüş hakkında birçok söylenti var. Şu anda boks ringine geri dönmekle değil, Ukrayna dışındaki Rusların kendi ülkelerine geri dönmesiyle ilgileniyorum. Ve şunu netleştireyim: Asla antrenman yapmayı bırakmadım. Yani eğer bir dövüş olursa, hemen hazır olurum. Ama bu hafta sonu sadece yetenekli bir Ukraynalı ile yapılacak bir maçı izleyeceğim. Usyk'e başarılar! Slava Ukraini!

Ukrayna'nın rezerv askerlerinden biri olarak bu konudaki duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.

There are a lot of rumors these days about a possible comeback. At the moment, I'm not concerned with my return to boxing, but with the return of russians to their country, outside Ukraine.



And let me be clear: I've never stopped training. So IF there was to be a fight, I'd be… pic.twitter.com/Epylf0xUOR — Klitschko (@Klitschko) December 19, 2024

POTANSİYEL RAKİPLER

Klitschko’nun geri dönüşüyle ilgili en büyük spekülasyonlardan biri, eski rakibi Tyson Fury ile bir rövanş yapma olasılığıydı. 2015 yılında Fury, Klitschko’yu şaşırtıcı bir şekilde yenerek, dünya şampiyonluk kemerlerini almıştı. Bu yenilgi, Klitschko'nun kariyerinin en büyük darbesiydi ve dövüşçü, uzun bir süre boks ringlerinden uzak kaldı. Ancak son zamanlarda, Tyson Fury’nin Ukraynalı Oleksandr Usyk ile yapacağı dövüşün ardından Klitschko’nun geri dönme ihtimalinin arttığına dair haberler yayıldı. Klitschko’nun menajeri Alexander Krassyuk’un, Klitschko'nun geri dönüşüne açık olduğunu belirtmesi bu spekülasyonları güçlendirdi. Ayrıca, saudi yatırımcı Turki al-Sheikh'in de bu geri dönüşü desteklediği ve Klitschko'yu WBC şampiyonluk maçlarına davet ettiği biliniyor.

Oleksandr Usyk ve Tyson Fury dev karşılaşmaya hazır

GERİ DÖNÜŞÜN ZORLUKLARI

Boks dünyasında, yaşlanan dövüşçülerin geri dönüşleri genellikle riskli bir durum yaratmaktadır. Klitschko, genç dövüşçüler tarafından istenen dünya şampiyonluğu fırsatlarını engelleyebilir. Diğer yandan, 48 yaşında bir dövüşçünün yeniden kemer kazanması, tarihsel bir başarı olurdu. George Foreman’ın 1997 yılında 48 yaşında kazandığı son şampiyonluk, Klitschko’nun olası bir geri dönüşünde kırılacak başka bir rekoru işaret ediyor. Ancak, geri dönüş kararının riski ve gerekliliği, Klitschko’nun sporun içindeki yerini nasıl belirleyeceğini de etkileyecek.

GELECEK NELERE GEBE?

Klitschko, boks kariyerini noktaladığından bu yana, özellikle Ukrayna'daki savaşa verdiği desteğiyle dikkat çekti. Ülkesinin ordusuna katılan Klitschko, şampiyonluk kemerlerinden daha büyük bir savaşa katıldığını belirtti. Ancak, geri dönüş ihtimali her zaman gündemde kaldı. Eski şampiyon, ne zaman ringe dönüp dönmeyeceğini henüz kesin olarak açıklamasa da, eski formuna dönmeye devam ettiğini ve herhangi bir dövüş için hazır olduğunu belirtiyor.