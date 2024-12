Wladimir Klitschko ringlere dönüşü hakkında konuştu

Eski ağır siklet şampiyonu Wladimir Klitschko'nun ringe geri dönme ihtimali, son dönemde spor dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ancak, 48 yaşındaki Klitschko, bu konuda yaptığı açıklamalarda geri adım atarak, geri dönüş planlarını yeniden değerlendirdi. Başlangıçta, 2015 yılında kariyerine son veren bir mağlubiyetin ardından ringden uzak kalan Klitschko, “Bir sonraki zorluğu kabul etmeye hazırım” diyerek geri dönüş sinyali vermişti.

KLİTSCHKO'NUN AÇIKLAMALARI

Eski şampiyon, Almanya’nın Münchener Abendzeitung gazetesine verdiği röportajda, boksun kendisi için her zaman "amaçlarına ulaşmak için bir araç" olduğunu vurguladı. Klitschko, "Boks bana, her zaman zorluklarla yüzleşmeye hazır bir dövüşçü yaptı. Ringde, hayatta ve cephede mücadele etmek bana öğretildi," şeklinde duygusal bir açıklamada bulundu. Ancak bu açıklamalarının ardından, 19 Aralık'ta sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımla, geri dönüşle ilgili spekülasyonları yatıştırdı. Klitschko paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ukrayna'nın rezerv askerlerinden biri olarak bu konudaki duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.

There are a lot of rumors these days about a possible comeback. At the moment, I'm not concerned with my return to boxing, but with the return of russians to their country, outside Ukraine.



And let me be clear: I've never stopped training. So IF there was to be a fight, I'd be… pic.twitter.com/Epylf0xUOR