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Liverpool'a ağır darbe. Fark yedi

Premier Lig'in 22. hafta maçında Liverpool, Wolves deplasmanında farklı yenildi

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 20:42
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Wolves Liverpool'a fark attı

Liverpool'a ağır darbe. Fark yedi
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İngiltere Premier Lig'de kötü gidişini sürdüren Liverpool, bu kez de deplasmanda Wolves'e 3-0 yenildi.

Premier Lig'de 22. hafta maçında Liverpool'a golleri 5. dakikada Matip (K.K), 12. dakikada Dawson ve 71. dakikada Neves attı.

Ligde son 4 maçın 3'ünü kaybedip, 1'inde berabere kalan Liverpool, 29 puanda kalırken, Wolves 20 puana çıktı.

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