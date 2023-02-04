Liverpool'a ağır darbe. Fark yedi

İngiltere Premier Lig'de kötü gidişini sürdüren Liverpool, bu kez de deplasmanda Wolves'e 3-0 yenildi.

Premier Lig'de 22. hafta maçında Liverpool'a golleri 5. dakikada Matip (K.K), 12. dakikada Dawson ve 71. dakikada Neves attı.

Ligde son 4 maçın 3'ünü kaybedip, 1'inde berabere kalan Liverpool, 29 puanda kalırken, Wolves 20 puana çıktı.