Liverpool'a ağır darbe. Fark yedi

İngiltere Premier Lig'de kötü gidişini sürdüren Liverpool, bu kez de deplasmanda Wolves'e 3-0 yenildi.
Premier Lig'de 22. hafta maçında Liverpool'a golleri 5. dakikada Matip (K.K), 12. dakikada Dawson ve 71. dakikada Neves attı.
Ligde son 4 maçın 3'ünü kaybedip, 1'inde berabere kalan Liverpool, 29 puanda kalırken, Wolves 20 puana çıktı.
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