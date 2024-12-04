WORLDEF e-ticaret devlerini Dubai'de buluşturacak! Fuarda 35 Türk markası stant açacak

Kaynak: AA
WORLDEF e-ticaret devlerini Dubai'de buluşturacak! Fuarda 35 Türk markası stant açacak

Dubai CommerCity'nin yerleşkesinde düzenlenecek ve Türkiye'den 35 markanın stand açacağı e-ticaret fuarı WORLDEF Dubai başladı.

Dubai Entegre Ekonomik Bölgeler Kurumu (DIEZ) ve Wasl Properties'in ortak girişimi Dubai CommerCity'nin ana stratejik ortaklığıyla düzenlenecek etkinlik, DIEZ Başkanı Şeyh Ahmed bin Saeed Al Maktoum'un himayesinde gerçekleştirilecek.

Fuarda, Türkiye'den 35 marka da stant açacak.

Fuarın açılış konuşmasını WORLDEF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Nart yapacak.

Konuşmacılar arasında, DIEZ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mohammed Al Zarooni, Dubai Chambers Başkanı ve CEO'su Mohammad Ali Rashed Lootah, Tacikistan Tarım Bakanı Kurbon Hakimzoda, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknoloji Bakanı Sherali Kabir ile Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer yer alacak.

"Future Commerce", "Case Study" ve "Masterclass" başlıkları altında gerçekleşecek oturumlarda, sektör temsilcileri, e-ticaret eğilimleri ve dijital ticaretin geleceğini ele alacak.

Fuarda, dijital ekonomiye yön veren 40 ülkeden temsilcilerin ve katılımcıların yer alması bekleniyor.

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