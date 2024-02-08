X-Ray cihazında çırılçıplak geçmeye kalktı. Havalimanında yok artık dedirten olay

Amerika Florida eyaletinde sıradışı olay. Fort Launderdale-Holllywood Uluslararası havalimana gelen bir kişi üstündekileri çıkarttı, çevresindekilerin şaşkın bakınları arasında, X-Ray cihazından çırılçıplak geçmeye kaldı. Ortalık karıştı, polisler adamı gözatına aldı.

Olay Amerika'nın Florida eyaletinden yaşandı. 36 yaşındaki Martin Evtimov, isimli adam, arabasını kaldırım üzerine park ettikten sonra Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havaalanı'na girdi. Üstündekileri çıkaran adam bir anda çırılçıplak kaldı. Güvenlik noktasına doğru ilerleyen Evtimov, X-Ray cihazından geçmek isterken polislerce gözaltına alındı. Zanlı polislerce bir örtüye sarılarak, havalinanından çıkarıldı

Gözaltına alındıktan sonra polise şiddet uygulama, cinsel organını sergileme ve toplum huzurunu bozma gibi suçlardan yargılanmaya başladı.

Evtimov, 3,500 dolarlık bir kefaletle tutuklu bulunduğu Broward Hapishanesi'nden tahliye edildi.

Mahkemede Yargıç, Evtimov'ı Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havaalanı'na bundan sonra girmesine yasak getirdi. Hakim ayrıca,Evtimov'un ruh sağlısı testine tabi tutulmasına ve alkol veya diğer uyuşturucu maddeleri almamasına karar verdi.