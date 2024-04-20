Xabi Alonso: Durmak istemiyoruz

Kaynak: Haber Merkezi
Xabi Alonso: Durmak istemiyoruz
Bayer Leverkusen teknik direktörü Xabi Alonso, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bundesliga'da Bayer Leverkusen ile şampiyon olan teknik direktör Xabi Alonso, İspanyol basınından AS'a konuştu.

İspanya'dan gösterdikleri ilgiden memnun olduğunu dile getiren Alonso, "İspanya'dan bize gösterdikleri ilgiden çok memnunum. Sezon sadece sonuçlar nedeniyle değil, oynanış şekli açısından da harika geçiyor. Bu İspanya'da ve aynı zamanda Avrupa'nın birçok yerinde ilgi görüyor. Kulübün büyümesini ve daha küresel bir takipçiye sahip olmasını sağlıyor.. Herkes için bu çok önemli Bunun bir parçası olmak ve sürece dahil olmak beni mutlu ediyor. Durmak istemiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

''ANIN TADINI ÇIKARIYORUM''
Takımı ile sözleşme yenilemesi ile ilgili de konuşan teknik adam, "Herkes kendi kararlarından sorumludur. Umarım benim kalmam doğrudur, böyle olacağına da inanıyorum. Anın tadını çıkarıyorum ve elbette gelişmeye devam etmek istiyorum.'' dedi.

TARİHE GEÇTİ
Xabi Alonso, Bayer Leverkusen'e tarihinin ilk lig şampiyonluğunu yaşayarak tarihe geçti.

Geçen hafta Werder Bremen'i yenen Leverkusen, Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan etmiş ve Bayern Münih'in hegemonyasına son vermişti.

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