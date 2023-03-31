Messi Barcelona'ya geri mi dönüyor. Xavi açıkladı

Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez, ligde oynanacak Elche mücadelesi öncesi konuştu.

Sporx'in İspanyol basınından çevirdiği habere göre; Messi'nin geri dönebileceği iddiaları üzerine açıklama yapan Xavi, "Messi ile dostluğum ve çok fazla iletişimim var. Eğer takıma geri dönerse, şu andan itibaren imza atana kadar çok süre var. Geri dönüşü görmek isteyeceğim ilk şey olurdu. Ama önümüzdeki ay iki kupa için müdacale edeceğiz ve bunun hakkında konuşmanın zamanı değil." dedi.

Xavi, sözlerine, "Eğer geri dönmek istiyorsa, onu dinleyeceğiz. Geri dönebilmesi için ilk adımı ben atacağım." diye devam etti.

Takımın Messi sonrası dönemde ilk şampiyonluğunu kazanmasına odaklandığını söyleyen 43 yaşındaki teknik adam, medyaya da eleştiri yaptı ve, "Konuyu değiştirme konusunda uzmansınız. Neden transferden bahsedildiğini anlamıyorum. Şampiyonluk kazanmaktan bir adım uzaktayım ve şimdi transferden bahsediyoruz" dedi.