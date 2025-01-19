Xgimi Horizon S Max evinizi sinema salonuna çeviriyor

Ev sinema sistemlerini sevenler için Xgimi Horizon S Max, dikkat çekici özelliklerle geliyor. IMAX Enhanced sertifikası ve Dolby Vision desteği, projeksiyon cihazını etkileyici kılan unsurlardan sadece birkaçı. Ancak, cihazın HDR performansında beklenen sonuçları sunmadığı ve parlaklık seviyelerinin bazı içerik türlerinde yetersiz kaldığı gözlemlendi.

TASARIM VE TEKNOLOJİK DETAYLAR

Xgimi Horizon S Max, 3.100 ISO lümen parlaklık sunuyor ve 4K çözünürlük (3840x2160 piksel) desteğiyle net bir görüntü deneyimi vadediyor. Cihaz, DLP teknolojisi ve Dual Light 2.0 aydınlatma sistemiyle donatılmış. Bu sistem, lazer ve LED ışık kaynaklarının avantajlarını bir araya getirerek 110% BT.2020 renk gamı sunuyor. Kullanıcılar, lazer ya da lazer-LED kombinasyonunu seçerek görüntü performansını özelleştirebiliyor.

Gimbal montajı sayesinde cihaz, odadan odaya kolayca taşınabilirken, yatayda 360 derece ve dikeyde 135 derece dönebiliyor. Bu, projeksiyon açısını saniyeler içinde ayarlamayı mümkün kılıyor. Ayrıca, otomatik odaklama ve engel algılama gibi akıllı ayarlarla kurulum süreci oldukça kolaylaştırılmış.

PERFORMANS VE KULLANICI DENEYİMİ

HDR içeriklerde cihazın parlaklık düzeyi SDR'ye kıyasla zayıf kalıyor. Öte yandan, SDR içeriklerde Xgimi'nin görüntü kalitesi oldukça başarılı. Harman/Kardon tarafından geliştirilen 12 watt'lık çift hoparlör sistemi, geniş bir alana yayılan güçlü ve net bir ses sunuyor. Ancak, Netflix uygulamasının eksikliği ve sadece tek bir HDMI portunun bulunması, kullanıcı deneyimini sınırlayabilir.

ARTILAR VE EKSİLER

Artılar:

4K çözünürlük ve IMAX Enhanced desteği

Dolby Vision ve HDR10 uyumu

Android TV 11 ile dahili yayın özellikleri

Eksiler:

Netflix uygulamasının olmaması

HDR içeriklerde gölge detayları zayıf

Xgimi Horizon S Max, ev sinema deneyimini bir üst seviyeye taşımak isteyen kullanıcılar için güçlü bir seçenek. Ancak, HDR içeriklerde yüksek performans bekleyenler, alternatif modellere yönelebilir.