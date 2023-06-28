Xiaomi 13 modelinden güncelleme desteğini çekme kararı aldı

Sık sık akıllı telefonlarına güncelleme yapması ve kaldırması ile gündeme gelen Xiaomi, 13 modelinden güncelleme desteği çektiğini duyurdu.

Xiaomi 13 modelinden güncelleme desteğini çekme kararı aldı

Xiaomi, belli bir süre akıllı telefonları için yazılım desteği sunuyor ve süre bitince desteği keseceğini açıkladı.

Güncelleme desteğini kaybeden akıllı telefonlar, hem Android hem de güvenlik güncellemesi alamıyor.

Güncelleme alamayacak telefonlar, kullanılmaya devam edilse de artık dışarıdan gelen saldırılara karşı savunmasız kalıyor ve zamanla yavaşlıyor.

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GÜNCELLEME DESTEĞİNİ KAYBEDEN XİAOMİ MODELLERİ

Redmi 10X
Redmi 10X 4G
Redmi 10X Pro
POCO F1
POCO PHONE F1
POCO X2
POCO F2 Pro
Redmi Note 9
Redmi 9
Redmi 9A
Redmi K30i 5G
Redmi K30
Redmi K30 5G Speed

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