Xiaomi 13 modelinden güncelleme desteğini çekme kararı aldı

Xiaomi, belli bir süre akıllı telefonları için yazılım desteği sunuyor ve süre bitince desteği keseceğini açıkladı.

Güncelleme desteğini kaybeden akıllı telefonlar, hem Android hem de güvenlik güncellemesi alamıyor.

Güncelleme alamayacak telefonlar, kullanılmaya devam edilse de artık dışarıdan gelen saldırılara karşı savunmasız kalıyor ve zamanla yavaşlıyor.

GÜNCELLEME DESTEĞİNİ KAYBEDEN XİAOMİ MODELLERİ

Redmi 10X

Redmi 10X 4G

Redmi 10X Pro

POCO F1

POCO PHONE F1

POCO X2

POCO F2 Pro

Redmi Note 9

Redmi 9

Redmi 9A

Redmi K30i 5G

Redmi K30

Redmi K30 5G Speed