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Xiaomi 13 serisinin teknik özellikleri belli oldu. Tanıtımdan önce sızdırıldı

Xiaomi 13 serisinin teknik özellikleri tanıtımdan önce sızdırıldı. Twitter'dan paylaşılan özelliklerde cihaza dair neredeyse tüm detaylar paylaşıldı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 12:11
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Xiaomi 13 serisinin teknik özellikleri tanıtımdan önce sızdırıldı

Xiaomi 13 serisinin teknik özellikleri belli oldu. Tanıtımdan önce sızdırıldı
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Xiaomi tarafından yarın tanıtılması beklenen Xiaomi 13 serisinin teknik özelliklerinin tamamı Çinli mikroblog sitesi Weibo tarafından sızdırıldı. Bilindiği üzere telefonların Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 ile geleceği daha önce doğrulandığı ifade edildi.

Ortaya çıkan yeni sızıntılara göre; Xiaomi 13; 6.36 inç FHD+ 120 Hz E6 AMOLED, 13 Pro 2K çözünürlüklü, 120 Hz yenileme hızı ve 1920 Hz PWM karartma sunan daha büyük bir 6.73 inç E6 AMOLED panelde olacak. Tüm bunlara ek olarak iki cihazda da maksimum 1.900 nit parlaklık sunulacak. Normal modelin düz ve Pro’nun ise kavisli bir ekranla geleceği ifade edildi.

Arka kamera kurulumunda 50 Megapiksel Sony IMX800 ana, 12 Megapiksel ultra geniş açı ve 10 Megapiksel telefoto sensörleri bulunacak.

13 Pro ise 50 Megapiksel Sony IMX989 ana, 50 Megapiksel Samsung JN1 ultra geniş açı ve 50 Megapiksel Samsung JN1 kameralarına yer verecek.

İŞTE SIZDIRILAN XİAOMİ 13 SERİSİNİN FOTOĞRAFLARI

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