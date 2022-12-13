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Xiaomi 13'ün tanıtımı gerçekleşti. Cihazdaki özellikler belli oldu

Xiaomi serisi gerçekleştirilen etkinlik sonucunda tanıtıldı. Xiaomi 13'e ait özellikler belli oldu. İşte cihaza dair bazı özellikler...

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 11:22
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Xiaomi 13'ün tanıtımı yapıldı

Xiaomi 13'ün tanıtımı gerçekleşti. Cihazdaki özellikler belli oldu
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11 Aralık tarihinde gerçekleşen Xiaomi etkinliğinde Xiaomi 13 modelinin tanıtımı yapıldı. 1 Aralık'ta yapılması beklenen etkinlik Çin lideri Jiang Zemin’in hayatını kaybetmesiyle bir süreliğine ertelenmişti.

ÖZELLİKLERİ AÇIKLANDI

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Xiaomi 13 ve 13 Pro olarak iki modelle gelen seride alüminyum çerçeve yer aldı. Ön panelde Gorilla Glass Victus camı ile AMOLED bir ekran ile gelecek model, işlemci koltuğunda Qualcomm’un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2’ye yer veriyor.

Xiaomi 13, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,39 inçlik düz FHD+ OLED ekran (2.400 x 1.080) ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Ayrıca iki cihazda da maksimum 1.900 nit parlaklık sunulacak. Üçlü kamera dizilimi bulunan modelde 50 megapiksel ana kamera yer alıyor.

CİHAZA DAİR ÖZELLİKLER LİSTELENDİ

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