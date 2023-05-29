Xiaomi 5 modelinden güncelleme desteğini çekme kararı aldı

Editör: Serkan TALAN

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi kendi web sitesinde bir açıklama yaptı. Açıklamada artık Android ve MIUI güncellemesi almayacak telefonlar yer aldı.

Xiaomi artık Xiaomi Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S, Redmi Note 9S Pro ve Redmi Note 9S Pro Max modellerine güncelleme yapmayacağını belirtildi.

İşletim sistemi ve arayüz güncellemeleri haricinde artık bu cihazlara güvenlik yamalarının da gelmeyeceği aktarıldı.

Xiaomi söz konusu olan cihazlara sahip olan kullanıcılarına yeni modellere geçmesini önerdi.