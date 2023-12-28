Xiaomi'nin elektrikli otomobili SU7 tanıtıldı

Ürettiği akıllı telefon ve cihazlarla bilinen Xiaomi'nin uzun süredir merakla beklenen elektrikli otomobili SU7, bugün resmi olarak tanıtıldı. Xiaomi'nin aktardığı bilgilere göre araç 0-100km/saate 2.78 saniyede çıkıyor. Araç, HyperOS işletim sistemi sayesinde akıllı telefonlara benzer bir deneyim yaşatacak.

İlk olarak bataryası tanıtılan araç menzil konusunda oldukça iddialı. Çin pazarında ki tüm markalar 1000 kilometre üzeri menziller konusuna uğraşıyor. Xiaomi’de bu pastadan payını aldı. Lansmanda aktarılan bilgilere göre batarya için CATL ile işbirliği üretildi. Otomobil 871V voltaja sahip 800V silisyum karbür yüksek voltajlı %77,8 hacim verimliliğine sahip CTB entegre bir bataryaya sahip. 150 güç üreten kWh versiyonu 1200 kilometre, 132 kWh güç üreten versiyonsa 1000 kilometre menzile sahip.

3 FARKLI SEÇENEK SUNULACAK

Xiaomi yaptığı açıklamada aracın 3 farklı ünite seçeneğine sahip olacağını belirtti. V6, V6S ve V8 olarak isimlendirilen bu motorlardan V6 ve V6S hali hazırda üretimdeler. V6 ve V6S 21 bin RPM hızlanma gücüne sahip. Sırasıyla 400 Nm ve 500 Nm tork üreten bu motorlara ek olarak bir de V8 motor seçeneği yer alacak. V8 ünite 2025 yılında üretime girecek. Öte yandan marka lazer sarma rotor teknolojisinden bahsetti. Bu alanda yoğun çalışmalarının olduğu belirten Xiaomi, laboratuvar ön araştırma testlerine göre hızın 35.000 rpm’ye çıktığını açıkladı.

RAKİP OLARAK TESLA’YI SEÇTİ

Elektrikli otomobil teknolojisinin ortaya çıkmasıyla hayatımıza giren otonom sürüş kavramında marka oldukça iddialı. Lansmanda otonom sürüş konusuna değinen Xiaomi başkanı bu alanda Tesla’dan daha iyi olduklarını belirtti. Ardından önümüzdeki yıl sonuna kadar Çin’in çeşitli bölgelerinde ki 100 şehirde aktif olarak otonom sürüş olacağını bildirdi.

Ana mottosu “konfor ve güvenlik” olan otomobilin ana bilgi, multimedya ekranı ise 16.1 inç büyüklüğünde. Xiaomi burada ilklerden birini gerçekleştiriyor. Zira ekran 3K kalitede çözünürlüğe sahip ki bu başka markalarda sık rastlanan bir özellik değil. Bunun yanında otomobil ön cama yansıtılabilen 56inç büyüklüğüne head-up display özelliğine de sahip.

Arka koltuktaki yolcular içinse 2 adet Xiaomi Pad bizlere göz kırpıyor. Otomobil ile entegre çalışan bu tablet ekranlar ile arka koltukta oturan yolcular uzun mesafelerde can sıkıntısından kurtuluyor. Ayrıca bahsi geçen tüm bu ekranlar tak çıkar özelliğe sahip ve otomobil Snapdragon 8295 yongasını kullanıyor.