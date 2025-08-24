Xiaomi’nin Game Turbo güncellemesi erişime açıldı

Teknoloji devi Xiaomi, Ağustos 2025 Game Turbo güncellemesini tüm dünyadaki kullanıcılarına sundu. Güncelleme, HyperOS Security uygulamasının 11.0.2-250806.1.1 sürümüyle dağıtılıyor. “.1.1” kodu, bu versiyonun uluslararası pazarlara odaklandığını gösteriyor. Böylece farklı bölgelerdeki kullanıcılar, aynı performans iyileştirmelerinden eşzamanlı olarak yararlanabiliyor.

HYPEROS SECURİTY İLE ENTEGRE

Game Turbo, önceki sürümlerde olduğu gibi HyperOS Security uygulamasına entegre şekilde sunuluyor. Bu yaklaşım, oyun performansı optimizasyonlarının tek bir merkezden yönetilmesini sağlıyor. Kullanıcılar hem güvenlik hem de oyun odaklı performans araçlarını aynı uygulama üzerinden kontrol ederek zamandan kazanıyor. Xiaomi, bu yöntemle ayrı kurulum ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

GÜNCELLEMENİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

Ağustos 2025 sürümü, oyun deneyimini doğrudan etkileyen bir dizi yenilik barındırıyor:

Kare Hızı Optimizasyonu: Daha akıcı ve istikrarlı bir oyun deneyimi için geliştirilmiş algoritmalar.

Daha akıcı ve istikrarlı bir oyun deneyimi için geliştirilmiş algoritmalar. Isı Yönetimi: Uzun süreli oyun oturumlarında cihaz ısısını dengeleyen gelişmiş sistem.

Uzun süreli oyun oturumlarında cihaz ısısını dengeleyen gelişmiş sistem. Dokunma Hassasiyeti: Ekran tepkilerini daha hassas hale getiren kalibrasyon.

Ekran tepkilerini daha hassas hale getiren kalibrasyon. Bildirim Kontrolü: Genişletilmiş “rahatsız etme” modlarıyla kesintisiz oyun keyfi.

Genişletilmiş “rahatsız etme” modlarıyla kesintisiz oyun keyfi. RAM Yönetimi: Bellek kullanımını daha verimli hale getiren yeni tahsis sistemi.

GÜNCELLEME SÜRECİ

Kullanıcılar, Game Turbo’yu güncellemek için HyperOS Security uygulamasını güncellemekle yetinebiliyor. İsteyenler, Xiaomi’nin resmi “HyperOSUpdates.com” sitesini ya da şirketin geliştirdiği araçları da kullanabiliyor. Böylece güncelleme süreci tüm cihazlarda standart bir deneyim sunuyor.

GENİŞ UYUMLULUK

Güncelleme, tüm HyperOS tabanlı cihazlara otomatik olarak ulaşıyor. Eski MIUI sürümlerini kullananlar ise benzer oyun performansı iyileştirmelerini Google Play Store’daki Game Launcher Turbo uygulamasıyla deneyimleyebiliyor.

XİAOMİ’NİN OYUN VİZYONU

Şirket, düzenli güncellemelerle oyun performansını sürekli iyileştirmeyi hedefliyor. Özellikle mobil oyunculuğun yükselişiyle birlikte Game Turbo, Xiaomi’nin oyun deneyimine verdiği önemi gözler önüne seriyor. Kullanıcıların beklentilerini karşılamaya odaklanan firma, sektör trendleriyle uyumlu yazılım geliştirmeleriyle öne çıkıyor.