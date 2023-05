Xiaom'nin güncelleme desteği biten akıllı telefonları belli oldu

Xiaomi sık sık yaptığı güncellemelerle eski cihazlarından desteğini çekme kararı aldığını duyuruyor.

Bu kez güncelleme alamayanların listesi yeniden güncellendi. Bazı firmalar, özellik ve tasarım itibariyle kaliteli modeller üretse de güncelleme desteği konusunda bir çok kullanıcı tarafından eleştiri topluyor.

İŞTE GÜNCELLEME DESTEĞİ KESİLEN XIAOMİ TELEFONLAR

Mi 1

Mi 2

Mi 2A

Mi 3

Mi 4

Mi 4S

Mi 4c

Mi 5

Mi 5s

Mi 5s Plus

Mi 5c

Mi 5X

Mi 6

Mi 6X

Mi 8 SE

Mi Note

Mi Note 2

Mi Note 3

Mi Note Pro

MIX

MIX 2

Mi MAX

Mi MAX 2

Mi A1

Mi A2

Mi A2 Lite

Mi Pad

Mi Pad 2

Mi Pad 3

Mi Pad 4

Mi Pad 4 Plus

Mi MAX 3

Mi 8 Lite

MIX 2S

Mi MIX 2S

Mi 8 Explorer Edition

Mi 8

Mi 9

MIX 3

Mi MIX 3

Mi 8 UD

Mi 9 SE

Mi PLAY

Redmi 1

Redmi 1S

Redmi 2

Redmi 2A

Redmi 3

Redmi 3S

Redmi 3X

Redmi 4

Redmi 4X

Redmi 4A

Redmi 5

Redmi 5 Plus

Redmi 5A

Redmi Note 1

Redmi Note 1S

Redmi Note 2

Redmi Note 2 Pro

Redmi Note 3

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5

Redmi Note 5A

Redmi Pro

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi 6A

Redmi S2

Redmi Y2

Redmi Note 6 Pro

Redmi go

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi Note 7 Pro

Redmi K20

Redmi 7

Redmi 7A

Redmi Y3

Redmi K20 Pro