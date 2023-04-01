Herkesin ağzı açık kaldı. X-ray taraması ortaya çıkardı

İHA'nın haberine göre, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri Habur’da gerçekleştirdiği operasyonda kaçakçıların denediği bir yöntemi daha ortaya çıkardı.

Ekiplerce yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, Türkiye’ye giriş yapmak amacıyla Irak’tan Habur Gümrük Sahası'na gelen yabancı uyruklu bir şahsın idaresindeki araç riskli görülerek x-ray taramasına sevk edildi.

Tarama esnasında görüntülerin analiz edilmesiyle araçta şüpheli yoğunluk bulunduğu tespiti edildi. Ardından araç ekipler tarafından detaylı aranmak üzere arama hangarına alındı.

Bu esnada sürücünün araçta herhangi kaçak bir eşya olmadığını ileri sürmesine rağmen, hangarda gerçekleştirilen detaylı aramada akü kutusunun içerisine gizlenmiş vaziyette çok sayıda cep telefonu olduğu ortaya çıkarıldı.

Akü içerisine titizlikle yerleştirildiği görülen telefonların son model olduğu anlaşıldı. Gümrük Muhafaza ekiplerinin kaçakçıların oyununu bozduğu operasyon neticesinde toplam 66 adet cep telefonu ele geçirilirken, piyasa değerinin 555 bin Türk Lirası olduğu belirlenen cep telefonlarına el konuldu.