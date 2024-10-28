X'ten Hamaney'e sansür

Düzenleme: Kaynak: İHA
X'ten Hamaney'e sansür

X, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İbranice paylaşımlar yaptığı hesabını askıya aldı. Hamaney son olarak, "Siyonist rejim, İran'a ilişkin hesaplarında hata yaptı" paylaşımı yapmıştı.

Sosyal medya platformu X, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İbranice paylaşımlar yapmak üzere açtığı "Khamenei_Heb" hesabını "Siyonist rejim, İran'a ilişkin hesaplarında hata yaptı" paylaşımından saatler sonra askıya aldı.

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İsrail'in misilleme saldırısının ardından İran liderinden gelen açıklamalara sosyal medya hesabı X'ten müdahale geldi. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İbranice paylaşımlar yapmak üzere açtığı "Khamenei_Heb" hesabı, 1. gününde askıya alındı. X'in bu eylemi, Hamaney'in "Siyonist rejim, İran'a ilişkin hesaplarında hata yaptı. İran milletinin ne tür bir güce, kabiliyete, inisiyatife ve iradeye sahip olduğunu ona göstereceğiz" paylaşımını yapmasından saatler sonra gelirken, sosyal medya şirketi herhangi bir açıklama yapmadı.

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