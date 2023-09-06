Yaban domuzları ormanlar yok edilince Kağıthane’ye indi. Sokaklarda yiyecek aradılar

Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde sokak aralarında yaban domuzları görüldü.

Ormanda yiyecek bulmakta zorlandığı için şehir merkezine indiği değerlendirilen yaban domuzlarını gören mahalle sakinleri şaşkınlıklarını gizleyemedi.

BİR TANESİ ÖLMÜŞ

Sokakta park halinde bekleyen bazı araçlara da zarar veren domuzlar, mahalle sakinlerine büyük panik yaşattı. Domuzları gören vatandaşlar koşarak uzaklaştı.

Öte yandan bir domuzun da okulun bahçesinde telef olduğu ve görevli tarafından sokağa çıkartıldığı öğrenildi.

ORMANLAR YOK EDİLİNCE HAYVANLAR AÇLIKTAN ŞEHRE İNİYOR

İstanbul’da Kağıthane ve çevresindeki ormanlık alanlarda ağaçlar kesilerek evler, villalar yapılıyor. Özellikle Ayazağa bölgesinde bulunan Arıcılar mevkiinde orman ve doğa içerisinde evler, villalar inşa edildi ve ediliyor.

Kağıthane'ye bağlı Cendere'de ormanlıklar alanlar kesilip binalar dikildi. Yine aynı şekilde Hasdal'da da benzer yapılar yapıldı.

2019 yılında da Eyüpsultan’da Kemerburgaz mevkii Mithatpaşa Mahallesi’nde, Uzun Kemer’in arkasında binlerce ağaç kesilmişti.