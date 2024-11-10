Yaban keçileri Munzur Dağlarından göç yoluna çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yaban keçileri Munzur Dağlarından göç yoluna çıktı

Erzincan'da zirvesi karla kaplanan 3300 rakımlı Munzur Dağlarında göç yoluna koyulan yaban keçileri görüntülendi.

Kış geldi, yaban keçileri karlı tepelerden inmeye başladı. O anlar da kaydedildi.

Erzincan'da zirvesi karla kaplanan 3300 rakımlı Munzur Dağlarında göç yoluna koyulan yaban keçileri görüntülendi.

Koruma altında ve avlanması yasak olan yaban keçileri yılın her döneminde Munzur Dağlarının belirli noktalarını mesken tutuyor. Mevsime bağlı zirvelerden alçak kesimlere inen keçiler kış aylarına yaklaşırken göç yoluna koyuluyor. Göç yolunda karlı zirvelere çıkan yaban keçileri görüntülendi.

Yaban keçileri, Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunuyor.

Yaban keçileri Munzur Dağlarından göç yoluna çıktı

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