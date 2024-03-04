Yaban mersini çayı kilo verdirir mi

Şeker ve diğer hastalıklara bağlı olarak gözde oluşan damar tıkanıklığına bağlı işlev ve görme kaybının tedavisi doğada rahatlıkla bulabileceğiniz yaban mersini meyvesi. Çok güçlü bir antioksidan olan bu meyvenin, hem kan şekerini azaltıcı hem de dolaşım sisteminde faydaları olduğu bilinmektedir. Her çeşit göz sorununda, özellikle göz tansiyonuna bağlı göz merceği bulanıklığı, şeker hastalığına bağlı retina hasarı veya yaşlanmaya bağlı sarı nokta hastalığı gibi göz hastalıklarının engellenmesi için bu meyve çayını tavsiye ettiğini söyleyen Dr. Mustafa Eraslan, “2.Dünya savaşı sırasında İngiliz pilotlar görme güçlerini arttırmak için bu meyveden yiyorlardı” diye anlattı. Cranberry ismiyle tanınan meyveyle karıştırılmaması gerektiğini özellikle belirten Dr. Eraslan Trthaber’in haberinde yaban mersininin mor meyve olduğunu hatırlattı.

ÇAYI NASIL YAPILIR

2 gr yaban mersini meyvesi ve yaprakları ezilmiş veya kıyılmış olarak 1 bardak kaynar suya eklenir, ağzı kapalı 15 dakika demlendikten sonra içilir.



