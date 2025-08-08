Yabancı Damat’ın Nazlı’sı Nehir Erdoğan’ın son hali olay oldu! Hala aynı mı, değişti mi?

Bir dönemin sevilen dizilerinde rol alarak ünlenen Nehir Erdoğan, uzun süredir magazin dünyasından uzak bir hayat sürse de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Son olarak tatil karelerini paylaşan oyuncu, takipçilerinin radarına takıldı.

İşte Yabancı Damat’ın Nazlı’sı Nehir Erdoğan’ın şimdiki hali…

Yabancı Damat’taki Nazlı rolüyle akıllarda yer eden başarılı oyuncu, Instagram’da paylaştığı plaj pozlarıyla gündem oldu. Erdoğan’ın son görünümünü gören sosyal medya kullanıcıları farklı yorumlarda bulundu.

Kimileri “Hâlâ aynı güzellikte”, “Zaman dokunmamış” derken, bazıları “Yıllar iz bırakmış”, “Çok değişmişsin”, “Yaşlanmışsın” gibi yorumlarla oyuncunun değişen görüntüsünü değerlendirdi.

Yabancı Damat dizisinin 'Niko'su Özgür Çevik evlendi!

Sakin bir hayatı tercih eden Erdoğan, oyunculuğun yanı sıra akademik kariyeriyle de öne çıkıyor.

NEHİR ERDOĞAN KİMDİR?

Nehir Erdoğan, 16 Haziran 1980’de İzmir’de doğan Türk oyuncu ve sunucudur.

Aslen Malatyalı olan Erdoğan, Selma Yiğitalp Anadolu Lisesi’nde eğitim almış, ardından Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden (1998-2002) mezun olmuştur.

Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Radyo, Televizyon ve Sinema alanında yüksek lisans yapmıştır.Televizyon kariyerine 2001-2003 yıllarında TRT 1’de Telepazar programında sunucu olarak başlayan Erdoğan, sanat, müzik ve kültür haberleri sunmuştur.

Yabancı Damat'ın Niko'su Özgür Çevik evleniyor. Düğün tarihini açıkladı

Oyunculuk kariyerine ise 2002-2004 yılları arasında yayınlanan Koçum Benim dizisinde Pelin karakteriyle adım atmıştır.

En büyük çıkışını 2004-2007 yıllarında Yabancı Damat dizisindeki Nazlı rolüyle yakalamış, bu rolle geniş kitlelerce tanınmıştır.

Bugüne kadar Estağfurullah Yokuşu, Tatlı Bela Fadime, Aşk Bir Hayal, Son, Reaksiyon ve İkizler Memo Can gibi birçok dizi ile Hababam Sınıfı Merhaba, Okul, Meleğin Sırları ve Silsile gibi sinema filmlerinde rol

almıştır.

2014 yılında yönetmen Ahmet Sesigürgil ile evlenen Erdoğan, son olarak İkizler Memo Can dizisinde Melek karakterini canlandırmıştır.

NEHİR ERDOĞAN’IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER:

• 2002-2004: Koçum Benim (Pelin) – TV Dizisi

• 2003: Hababam Sınıfı Merhaba (Kız İsmail) – Sinema Filmi

• 2003: Estağfurullah Yokuşu (Gümüş) – TV Dizisi

• 2004-2007: Yabancı Damat (Nazlı) – TV Dizisi

• 2004: Okul (Güldem) – Sinema Filmi

• 2007-2008: Tatlı Bela Fadime (Fadime) – TV Dizisi

• 2007: Taammüden Cinayet – Kısa Film

• 2008: Ay Işığı (Başak) – TV Dizisi

• 2008: Meleğin Sırları (Ebru) – Sinema Filmi

• 2009-2010: Aşk Bir Hayal (Asmin) – TV Dizisi

• 2012: Son (Aylin) – TV Dizisi

• 2013: Silsile (Ece) – Sinema Filmi

• 2014: Kod Adı Reaksiyon (Duygu) – TV Dizisi

• 2017: Çi (Nilay) – İnternet Dizisi

• 2018: İkizler Memo Can (Melek) – TV Dizisi

Nehir Erdoğan, hem oyunculuğu hem de akademik geçmişiyle dikkat çekerken, gözlerden uzak bir yaşam tarzını tercih ediyor.