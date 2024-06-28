Yabancı Damat'ın Niko'su Özgür Çevik evleniyor. Düğün tarihini açıkladı

Yabancı Damat'ın unutulmaz yıldızı Özgür Çevik, 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisiyle dünyaevine giriyor.

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un düğününe katılan Çevik, muhabirlerle yaptığı sohbetinde müjdeli haberi verdi.

Eylül ayında İstanbul'da yapılacak törenle evleneceğini açıklayan Çevik, "Bu da bizim için bir prova gibi olacak" diyerek Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'a mutluluklar diledi.

Zeki Alasya, Erdal Özyağcılar, Sumru Yavrucuk, Arif Erkin, Binnur Kaya ve İlker Aksum gibi usta isimlerin yer aldığı Yabancı Damat dizisiyle yıldızı parlayan Çevik, son olarak Kül Masalı dizisinde izleyiciyle buluşmuştu.

ÖZGÜR ÇEVİK KİMDİR?

Özgür Çevik, 27 Mayıs 1981'de Ankara'da doğan Türk oyuncu ve şarkıcı.

Beş yaşına kadar İstanbul'da büyüdü.

İlkokulu Amasya'da, ortaokulu Lüleburgaz'da ve liseyi ise Bingöl ve İzmit'te okumuştu.

1999 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünü kazanarak tekrar döndüğü İstanbul'da, eğitimle birlikte müzik çalışmalarına da devam etti.

2004 yılında ATV'de yayımlanan Akademi Türkiye yarışması ile tanındı.

2004-2007 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Yabancı Damat adlı dizide Niko karakterini canlandırarak geniş kitlelerin sevgisini kazandı.

Yabancı Damat'ın ardından birçok başarılı projede yer aldı. Bunlardan bazıları; Kiraz Mevsimi, Kırgın Çiçekler, Alparslan: Büyük Selçuklu ve Kül Masalı'dır.

Müzik çalışmalarına da devam eden Çevik, 2014 yılında "Sensiz Olmaz" adlı albümünü çıkardı.

4 yıldır birlikte olduğu sevgilisiyle eylül ayında İstanbul'da evlenecek.

Özgür Çevik, çok yönlü yeteneği ve sempatik tavrıyla Türk televizyonunun sevilen isimleri arasında yer almaktadır. Başarılı kariyerinin yanı sıra, yakın zamanda gerçekleşecek düğünüyle de özel hayatında da mutluluğu yakalayacak.