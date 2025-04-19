Yabancı işçi Türk patronunu vurdu

Kaynak: İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yabancı uyruklu çocuk, kendisini çalıştırdıktan sonra parasını vermeyen patronunu tabancayla bacağından vurdu. Kaçan çocuk yakalandı ve adliyeye çıkartıldı.

Silahlı saldırı dün akşam saat 21.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Kavak Sokak'ta meydana geldi. Yabancı uyruklu S.A.Ö. (15), henüz belirlenemeyen bir nedenle sokakta tartıştığı Nadir C. (65) ile kavga etmeye başladı. Öfkeli çocuk, elindeki tabancayla Nadir C.'ye defalarca ateş etti.

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Nadir C., sol bacağına isabet eden mermiyle yere yığıldı. Şüpheli kaçarken, yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, şüpheliyi yaşanan kovalamaca sonucu suç aleti tabancayla birlikte yakaladı.

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Şüpheli S.A.Ö.'nın ifadesinde, "Beni bir iş yerinde çalıştırıyordu. Uzun süre çalıştırdı, para vermedi. Defalarca paramı istedim vermedi. Akşam da bana hakaret etti. Ben de sinirlenip ateş ettim" dediği öğrenildi. Şüpheli, sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

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