Yabancı uyruklu 2 kadının mide ve bağırsaklarında ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yabancı uyruklu 2 kadının mide ve bağırsaklarında ele geçirildi

Gümüşhane’de yakalanan 2 yabancı uyruklu kadının mide ve bağırsaklarında 59 parça uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gümüşhane’de Akçakale uygulama noktasında durdurulan bir araç içerisinde 2 yabancı uyruklu kadından şüphe edildi.

Polisler M.S. ve S.S. isimli 2 yabancı uyruklu kadından şüphelenerek gözaltına alındı.

Kontrol için Gümüşhane Devlet Hastanesine götürülen kadınların mide ve bağırsaklarından uyuşturucu çıktı.

Kadınlar ameliyata alındı. Ameliyatta yabancı kadınların mide ve bağırsaklarından 59 parça uyuşturucu madde çıkarıldı.

M.S. isimli şahsın bağırsaklarından 31 parça paketlenmiş 258,91 gram ve S.S. isimli şahsın bağırsaklarından 28 parça 207,55 gram metamfetamin maddesi olmak üzere toplamda 59 parça paketlenmiş 466,46 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kadınlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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